 Moheet on google
الأربعاء 5 يوليو 2017 12:53 مساءً
روابط سريعة
إخلاء مبنى للركاب بمطار مانشستر للاشتباه في حقيبة
مطار مانشستر البريطاني

إخلاء مبنى للركاب بمطار مانشستر للاشتباه في حقيبة

2017-07-05 12:35:46
متابعات

قال مطار مانشستر في بريطانيا اليوم الأربعاء، إنه يجرى إخلاء مبنى الركاب 3 للاشتباه فى حقيبة مريبة يجرى فحصها.

وذكر المطار على تويتر “عملية إخلاء احترازى قيد التنفيذ حاليا بينما تجرى مزيد من التحريات”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3