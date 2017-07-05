استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا2017-07-05 12:34:00
استقرت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/،في حين ارتفعت عالميا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب نتيجة لتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا سقط في المياه الإقليمية اليابانية أمس الثلاثاء.
وقال عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة إيهاب واصف - في تصريحات اليوم- إن عيار (21) سجل 616 جنيها، وعيار (18) 528 جنيها ، وعيار (24) سجل 704 جنيهات، فيما سجل الجنيه الذهب 4928 جنيها.
وعالميا زادت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس نحو 2.23 دولار بما يعادل 0.18% ليتداول عند 1221.43 دولار للأوقية بينما انخفضت العقود الآجلة للفضة بواقع 3 سنتات أي ما يوازي 0.20% إلى 16.005 دولار للأوقية.
ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمعرفة ما إذا كان سيتم رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام ، بالإضافة إلى لتطورات في الشرق الاوسط .
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