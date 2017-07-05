 Moheet on google
الأربعاء 5 يوليو 2017 01:04 مساءً
روابط سريعة
استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا
مصوغات ذهب

استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا

2017-07-05 12:34:00
أ ش أ

استقرت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/،في حين ارتفعت عالميا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب نتيجة لتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا سقط في المياه الإقليمية اليابانية أمس الثلاثاء.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة إيهاب واصف - في تصريحات اليوم- إن عيار (21) سجل 616 جنيها، وعيار (18) 528 جنيها ، وعيار (24) سجل 704 جنيهات، فيما سجل الجنيه الذهب 4928 جنيها.

وعالميا زادت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس نحو 2.23 دولار بما يعادل 0.18% ليتداول عند 1221.43 دولار للأوقية بينما انخفضت العقود الآجلة للفضة بواقع 3 سنتات أي ما يوازي 0.20% إلى 16.005 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمعرفة ما إذا كان سيتم رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام ، بالإضافة إلى لتطورات في الشرق الاوسط .

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3