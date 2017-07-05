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اعتقال شخص على علاقة بشبكة في بلجيكا تخطط لأعمال إرهابية
الشرطة الفرنسية

اعتقال شخص على علاقة بشبكة في بلجيكا تخطط لأعمال إرهابية

2017-07-05 12:32:31
محيط: أ. ش. أ

اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية، اليوم الأربعاء، رجلا (42 عاما) في شمال فرنسا يشتبه في تخطيطه للقيام بعمل إرهابي.

وأكد مصدر أمني فرنسي - في تصريح- أن المشتبه به اعتقل بإحدى ضواحي مدينة ليل الفرنسية وأنه على صلة بشبكة متطرفة في بلجيكا.

وكان المشتبه به قد نجح في الهرب قبل أن يتم اعتقاله بساعات من قبل قوات مكافحة الإرهاب، بحسب المصدر.

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