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الرئاسة الروسية تراقب أنباء زيارة ترامب إلى بولندا
ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية -روسيا

الرئاسة الروسية تراقب أنباء زيارة ترامب إلى بولندا

2017-07-05 12:26:53
محيط: أ. ش. أ

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن الكرملين يتابع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بولندا.

وقال بيسكوف، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، “نحن منتبهون إلى الأخبار التي تأتي من أوروبا الشرقية والزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى بولندا، خاصة في ظل الاجتماع الثنائي في هامبورج بين الرئيسين الروسي والأميركي”.

وأضاف “فيما يتعلق بآراء الخبراء بشأن رغبة ترامب التأثير على الكتلة الشرقية، فإن هذه مجرد تمارين في العلوم السياسية نقرأها كثيرا”.

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