قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن المحكمة العسكرية قضت أمس، بالسجن لمدة 18 سنة، على محمد بدوان، الذي أصاب الفتاة ايالا شبيرا في 2014، كما فرضت عليه دفع غرامة مالية بمبلغ 50 ألف شيكل (الدولار 3.5 شيكل ).

وحسب قرار الإدانة فقد حاول بدوان قتل ايالا ووالدها بواسطة زجاجة حارقة ألقاها على سيارتهما بالقرب من مستوطنة معاليه شومرون.

كما أدين بدوان بإلقاء زجاجة حارقة أخرى على سيارة إسرائيلية في نوفمبر 2014، من دون أن تسفر عن إصابات، وهو معتقل منذ يوم العملية مع ناشط كان قاصرا حتى بلغ في العام الماضي، وفرض عليه السجن لمدة 14 سنة.

وكانت شبيرا في حينه ابنة 11 عاما، وأصيب والدها بحروق طفيفة، بينما أصيبت هي بحروق بالغة غطت 50% من جسدها، وقد احترقت السيارة كليا.