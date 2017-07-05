مقتل سيدة وطفل جراء سقوط صاروخ على منزلهما في العاصمة الأفغانية

أعلن مسئول أفغاني بارز اليوم الأربعاء مقتل سيدة وطفل جراء سقوط صاروخ على منزلهما في العاصمة كابول.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية إن مدنيا ثالثا قد أصيب في هذا الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن؛ إلا أن حركة “طالبان” قد كثفت من هجماتهما في الأشهر الأخيرة.