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مقتل سيدة وطفل جراء سقوط صاروخ على منزلهما في العاصمة الأفغانية
هجوم انتحاري قرب مطار كابول

مقتل سيدة وطفل جراء سقوط صاروخ على منزلهما في العاصمة الأفغانية

2017-07-05 12:21:49
محيط: أ. ش. أ

أعلن مسئول أفغاني بارز اليوم الأربعاء مقتل سيدة وطفل جراء سقوط صاروخ على منزلهما في العاصمة كابول.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية إن مدنيا ثالثا قد أصيب في هذا الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن؛ إلا أن حركة “طالبان” قد كثفت من هجماتهما في الأشهر الأخيرة.

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