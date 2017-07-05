وجَّه القائد البارز في “الحرس الثوري” الإيراني قاسم سليماني، أمس، انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس حسن روحاني، في فصل جديد من الحرب الكلامية بين «الحرس» والحكومة.

وكان روحاني قد انتقد بشدة، قبل أسبوعين، دور «الحرس» في مجالات الاقتصاد والإعلام والسياسة، ووصفه بـ«الحكومة الموازية التي تحمل بندقية».

وربط سليماني وجود إيران بوجود «الحرس»، وقال في مؤتمر لقادة عسكريين بمدينة كرمان: «لولا الحرس لما كان البلد». وحذر سليماني الذي يرأس «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس»، من إضعاف دور «الحرس» عبر «تعريضه للهجمات المختلفة»، مشيرًا إلى أن «إشاعة بذور التشكيك بين الإيرانيين حيال الأركان الأساسية للنظام، خيانة كبرى».

وحذر سليماني ضمنًا الرئيس روحاني من الوقوف في وجه المرشد على خامنئي الذي وصفه بـ«ربان السفينة الإيرانية». وكان روحاني قد شجب في مناسبات عدة تقويض صلاحياته الدستورية، في إشارة واضحة إلى انتقاد المرشد.

ودافع سليماني، من جهة أخرى، عن دور «الحرس» في الشرق الأوسط، قائلًا: إن قواته «خاضت حربًا عالمية دفاعًا عن حلفائها في سوريا والعراق». وتُفاخر بأن القوات الإيرانية تضاعفت 10 مرات بسبب دورها في العراق وسوريا.