استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون ١٨جنيها

شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا لليوم الثالث على التوالي أمام الجنيه المصري وتفاوتا طفيفا بين البنوك بعد فترة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء.

وقال مصرفيون ان تراجع سعر الدولار يعود الى زيادة المعروض مقابل زيادة التنازل من الافراد عن العملة الامريكية.

وطبقا لاخر تحديث، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اكبر البنوك الحكومية 84ر17 جنيه للشراء و94ر17 جنيه للبيع.وفي بنك الاسكندرية والبنك العربي الافريقي بلغ سعرالدولار 85ر17 جنيه للشراء و95ر17 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة وبنك البركة ، بلغ سعر الدولار 80ر17 جنيه للشراء و90ر17 جنيه للبيع، وفي بنك مصر،سجل 87ر17 جنيه للشراء و95ر17 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 85ر17 جنيه للشراء و95ر17 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الاسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 86ر17 جنيه للشراء والبيع 96ر17 ، بانخفاض قرشين عن الامس .

وفي البنك الاهلي اليوناني سجل 85ر17 جنيه للشراء و95ر17 جنيه للبيع .