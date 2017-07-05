أعلن الوزير المفوض التجاري كامل عواد رئيس المكتب التجاري في السفارة المصرية بكازاخستان عن اتفاق مصري كازاخي لإقامة مشروع مشترك في مجال إنتاج تكنولوجيا أنظمة التحكم الآلي.

وأضاف عواد ـ في بيان له اليوم ـ إن إحدى الشركات المصرية المشاركة في منتدى الأعمال المصري الكازاخي الذي عقد منذ أيام ونظمه المكتب التجاري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة على هامش المشاركة المصرية باكسبو استانة، توصلت إلى اتفاق مع إحدى الشركات الكازاخية العاملة في مجال إنتاج تكنولوجيا أنظمة التحكم الآلي، والتحكم عن بعد لإقامة مشروع مشترك لإنتاج تكنولوجيا أنظمة التحكم الآلي فائقة التقدم.

يأتي ذلك لتغطية الفجوة الاستيرادية للسوق الكازاخي من هذا المنتج والذي تصل إجمالي واردات كازاخستان منه نحو 156 مليون دولار، وهو ما يعد فرصة جيدة لتواجد المنتج المصرى داخل السوق الكازاخي فضلا عن تغطية احتياجات الأسواق المجاورة ومنها سوق طازاخستان وأوزبكستان وتركمنستان وقيرجستان وجورجيا.

وأضاف عواد إن اللقاءات الثنائية التي تم عقدها بين رجال الأعمال من الجانبين أسهمت عن الاتفاق على تعزيز التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها الكازاخية خاصة في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، ومنتجات الملابس الجاهزة، والخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة والسجاد والرخام والجرانيت والسيراميك، ومستلزمات مواد بناء، ومستلزمات الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والأثاث.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد طه المفوض العام المصري باكسبو استانة والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أنه من المقرر قيام وفد من الشركات المصرية المنتجة للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بزيارة استانة خلال الفترة من 16 إلى 21 يوليو الجارى للتباحث مع نظرائهم من الشركات الكازاخية للدخول في مشروعات مشتركة.

وأوضح أنه جاري التنسيق لزيارة وفود من رجال الأعمال المصريين في قطاعات أخرى لزيارة كازاخستان خلال فترة إقامة معرض اكسبو استانة، والذي من المقرر انتهاؤه في 10 سبتمبر المقبل، وهو ما سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية، والصناعية والاستثمارية بين مصر وكازاخستان.