شدد الدكتور محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تقنين “الأنشطة التجارية الغير مرخصة” والحاقها بالاقتصاد الرسمي وتسجيل العقارات بإجراءات ميسرة حيث ستقلل من عجز الموازنة وستزيد من ايراد الدولة من خلال الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى أن نسبة ضخمة من عمليات السمسرة والإسكان خارج النطاق الرسمي.

وأوضح بدراوي من خلال لقائه ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأربعاء، أن معدل انتاج العامل والموظف المصري من أقل المعدلات العالمية، مضيفا أن متوسط انتاج العامل المصري أقل من ساعة يوميا.

وطالب من الحكومة بحسن التصرف في الأصول الغير مستغلة لتقليل عجز الموازنة العامة.