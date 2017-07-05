أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى المرفوعة من شركة بلتون المالية القابضة ضد كل من رئيسي البورصة والرقابة المالية إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وهو ما يعني ضمنيا رفض المحكمة الشق المستعجل فى القضية.

وقال مصدر مسؤول بالبورصة إن المحكمة ألزمت هيئة الرقابة المالية بتقديم ملف التلاعبات على أسهم شركة بلتون إلى هيئة المفوضين والتى جرت خلال الفترة محل الدعوى وكانت البورصة تقوم بإلغائها وذلك في الجناية رقم 1675 لسنة 2016 جرائم اقتصادية و1920 لسنة 2016 جنح مالية.

يشار إلى أن شركة بلتون والتابعة لشركة أوراسكوم للاتصالات المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس قد قامت في يونيو 2016 برفع دعوى ضد رئيسي البورصة والرقابة المالية على خلفية قيام رئيس البورصة بإلغاء عدد من عمليات التداول على أسهم الشركة نظرا لوجود شبهات تلاعب عليها من قبل المضاربين وأدت إلى رفع أسهمها من 4 جنيهات إلى 25 جنيها دون وجود مبرر.

وقامت هيئة الرقابة المالية بتحريك دعوى جنائية ضد عدد من المساهمين المتلاعبين بأسهم الشركة وإحالتهم إلى النيابة وطلبت الشركة في إبريل 2017 أثناء نظر القضية برد هيئة المحكمة .