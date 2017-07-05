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شاهد.. سما المصري: المسئولون يمنعوني عن تقديم عمل مفيد للشباب
سما المصري

شاهد.. سما المصري: المسئولون يمنعوني عن تقديم عمل مفيد للشباب

2017-07-05 12:23:18

أعربت الفنانة الاستعراضية سما المصري، عن استيائها من انتشار صور و فيديوهات فاضحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر”، قائلة: “عمري ما أعمل كده”.

وأضافت المصري في مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام جرايد” المعروض على فضائية “العاصمة”، أن هاتفها الشخصي تم سرقته منذ عامين لافتة إلى أنه تم تحرير محضر بذلك.

كما أشارت الفنانة الاستعراضية إلى أنها تتمني تقديم شئ مفيد للشباب ولكن أحيانا يتم منعها من قبل مسئولين في الدولة.

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