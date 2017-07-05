هدمت جرافات الاحتلال، معززة بقوات من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرية العراقيب بالنقب للمرة الـ115.

وحسب شهود عيان من أهالي العراقيب، اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، والوحدات الخاصة التابعة لوحدة “يوآب”، وممثلو ما يسمى “دائرة أراضي إسرائيل”، فجرا، قرية العراقيب، وهدمت منازلها، المكونة من ألواح الصفيح.

وروت الأهالي أن “الآليات والجرافات هدمت المعرشات، والخيام، التي تأوي العائلات وشردتهم، بحماية من الشرطة، ولم تراع الطقس الحار الذي تشهده المنطقة”.

يأتي هدم لقرية (العراقيب) وسط تهديدات إسرائيلية بهدم المنازل المتنقلة في قرية أم الحيران التي تتعرض منذ مطلع الأسبوع الجاري إلى تهديدات من الشرطة باقتحام القرية، تمهيدا لهدمها مجددا، بحسب ما أكد الأهالي.

وتواصل سلطات الاحتلال - منذ سنوات - محاولات تحريش ما تبقى من أراضي العراقيب، التي تقدر مساحتها بنحو 1300 دونم في محيط القرية شمال مدينة بئر السبع، رغم أن هذه الأراضي تخضع لإجراءات تسجيل الملكية ومسألة ملكيتها لم تُحسم بعد.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية لا تعترف بنحو 45 قرية عربية في النقب، وتستهدفها بشكل مستمر بالهدم وتشريد أهلها، بينما تشرع بشكل مستمر ببناء تجمعات استيطانية، لصالح اليهود في النقب.