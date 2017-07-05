أظهرت لقطات فيديو لحظات هيسترتية أصابت راكب طائرة خلال رحلة من العاصمة الروسية موسكو، إلى مدينة أنطاليا التركية.

وحسب الفيديو، فقد كان الراكب الروسى الثمل ينزف الدماء ويصرخ ويتلفظ بكلمات نابية، كما كان يضرب مقعدا بيديه. حسبما ذكرت “سكاى نيوز عربية”.

وأثارت هذه التصرفات الذعر فى قلوب المسافرين، وفق ما أوردت صحيفة “تلجراف” البريطانية، الأربعاء. كما حاول طاقم الطائرة فى البداية تهدئة المسافر دون جدوى، قبل أن يتدخل مسافرون آخرون ويقيدوا يديه وقدميه.

وليس من الواضح السبب الذى أدى إلى نزيف الدماء. وقال ركاب إن ذلك استمر لنحو الساعة. حيث وقعت الحادثة الجمعة على متن طائرة تابعة لشركة “الأجنحة الحمراء الروسية”، فيما ألقت الشرطة التركية القبض على الرجل بعد هبوط الطائرة فى أنطاليا التركية.