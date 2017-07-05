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صدمة لفريقي للهلال والنصر قبل البطولة العربية
الهلال السعودي

صدمة لفريقي للهلال والنصر قبل البطولة العربية

2017-07-05 10:49:44
أ ش أ

أبلغت اللجنة المنظمة للبطولة العربية، التي تقام في مصر نهاية الشهر الحالي، إدارة ناديي النصر والهلال أنهما لن يستطيعا تسجيل ستة لاعبين أجانب في قائمة الـ ١٨ للمباراة.

وبحسب أنظمة البطولة العربية، فإن العدد المسموح به من اللاعبين الأجانب في قائمة الـ18 لاعب للمباراة لن يتجاوز 4 لاعبين.

وذكر موقع (يورو سبورت) الإخباري أن الأندية تستطيع تسجيل جميع محترفيها في قائمة الـ30 لاعب، بحيث يتم إدخال 4 أسماء فقط في كل مباراة والمداورة فيما بينها.

يشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سمح للأندية السعودية بتسجيل ستة لاعبين أجانب في الموسم الجديد الذي ينطلق ببطولة الدوري في العاشر من الشهر المقبل.

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