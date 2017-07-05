"الإحصاء": 14.5 % زيادة في قيمة رأس المال المستثمر بشركات القطاع الخاص عام 2015

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة رأس المال المستثمر لشركات القطاع الخاص الاستثماري خلال عام 2015 ليبلغ 565.8 مليار جنيه عام 2015 مقابل494.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبـة زيادة 14.5٪ تركزت هـذه الزيادة في قطـاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة فحم الكـوك والمنتجات النفطيـة وقطاع المعلومات والاتصالات وخاصة نشاط الاتصـالات .

وأوضح الإحصاء - اليوم الاربعاء في ” النشرة السنوية للإحصاءات والمـؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص الاستثماري عام 2015 “-أن قيمـة الأصول الثابتـة بلغت 376.7 مليــار جنيـه عام 2015 مقـــابل 321.9 مليار جنيه عام 2014 بنسبـــة زيــادة 17.0 ٪ تركزت هذه الـزيـــادة في قطاع الصناعات التحــويـلية خاصــة نشـــــاط صناعــة المستحضـرات الصيدلانيــة والكيميائيـة والدوائية.

ولفت إلى أن قيـمــة الفـائض المــوزع بلغ 3.4 مليار جنيه عـام 2015 مقـابـل 5.0 مليارات جنيه عـام 2014 بنسبة انخفاض 31.8٪ تركز هذا الانخفـــاض في قطـــاع الصناعات التحـويليـة وخاصـة نشاط صناعة المنتجات الغذائية.

وبين أن قيمــة المشروعــات تحـت التنفيذ بلغت 47.7 مليار جنيـه خلال الفترة المذكورة مقــابـل 28.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبـة زيـــادة 66.7٪ تركزت هـذه الـزيـادة في قطاع الصناعــــات التحويليـة وخــــاصـــة نشــــاط صنــاعـــة فحم الكوك والمنتجات النفطية .

وأشار إلى أن جملة إيرادات النشاط الجاري خلال تلك سالفة الذكر بلغ 316.3 مليار جنيــه ، مقــابـل 331.0 مليـار جنيه خلال فترة المقارنة عام 2014 بنسبــــــة انخفــاض 4.4 ٪ تركز هذا الانخفــاض في قطـــــاع الصناعـــات التحــويـليـة خاصة نشـاط صناعـة المـــواد والمنتجـات الكيميائيـة وقطاع المعلومــات والاتصــالات وخاصة نشاط الاتصالات.