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محمد صلاح مداعبا «جابر» : «مالك بس يا حبيبي»
محمد صلاح وعمر جابر
محمد صلاح وعمر جابر

محمد صلاح مداعبا «جابر» : «مالك بس يا حبيبي»

2017-07-05 10:48:56
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وضع عمر جابر لاعب كرة القدم المصري المحترف بصفوف نادي “بازل” السويسري، صورة متحركة على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تشير إلى انتقاده إلى كثرة الكلام والأقاويل، وهو ما استقبله محمد صلاح اللاعب الدولي المصري المحترف بنادي “ليفربول” الإنجليزي بسخرية.
وقال محمد صلاح لجابر من خلال “تويتر” : ” مالك بس يا حبيبي مين مضايقك”، ليرد جابر قائلا ” لازم اجيلك اليونان اغير جو يا بيكاسو”.
وجدير بالذكر، أن محمد صلاح يقضي إجازته حاليا في اليونان.

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