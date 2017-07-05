أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية توصل إدارة برشلونة لاتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يقضي بتجديد عقد الأخير حتى عام 2021.

وقالت الصحيفة إن الطرفين اتفقا على تغيير البند الجزائي بالعقد لتصل قيمته إلى 300 مليون يورو بالعقد الجديد دون الكشف مبدئياً عن الراتب الذي سيتقاضاه النجم الأرجنتيني.

ويقضي ميسي حالياً فترة عطلته مع زوجته أنتونيلا بعد احتفاله بعقد قرانه نهاية الشهر الماضي ومن المنتظر أن يوقع على العقد الجديد مع انضمامه لمعسكر الفريق الأسبوع القادم.

وتجديد عقد ميسي سيعطي الكثير من الأريحية للإدارة التي أجّلت دخول سوق الانتقالات إلى حين حسم قضية التجديد خاصة مع رغبة النادي بمعرفة الزيادة التي ستحدث بعقد ميسي.

يُذكر أن العقد الحالي للنجم الأرجنتيني سينتهي صيف العام القادم وهو ما يجعل إدارة برشلونة قلقة ويمنعها من تأجيل حسم هذه القضية.