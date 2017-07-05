 Moheet on google
الأربعاء 5 يوليو 2017 10:52 صباحاً
روابط سريعة
شرط جزائي بقيمة 300 مليون يورو فى عقد ميسى الجديد مع برشلونة
ليونيل ميسي

شرط جزائي بقيمة 300 مليون يورو فى عقد ميسى الجديد مع برشلونة

2017-07-05 10:37:21

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية توصل إدارة برشلونة لاتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يقضي بتجديد عقد الأخير حتى عام 2021.
وقالت الصحيفة إن الطرفين اتفقا على تغيير البند الجزائي بالعقد لتصل قيمته إلى 300 مليون يورو بالعقد الجديد دون الكشف مبدئياً عن الراتب الذي سيتقاضاه النجم الأرجنتيني.
ويقضي ميسي حالياً فترة عطلته مع زوجته أنتونيلا بعد احتفاله بعقد قرانه نهاية الشهر الماضي ومن المنتظر أن يوقع على العقد الجديد مع انضمامه لمعسكر الفريق الأسبوع القادم.
وتجديد عقد ميسي سيعطي الكثير من الأريحية للإدارة التي أجّلت دخول سوق الانتقالات إلى حين حسم قضية التجديد خاصة مع رغبة النادي بمعرفة الزيادة التي ستحدث بعقد ميسي.
يُذكر أن العقد الحالي للنجم الأرجنتيني سينتهي صيف العام القادم وهو ما يجعل إدارة برشلونة قلقة ويمنعها من تأجيل حسم هذه القضية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3