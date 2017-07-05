قال محمد مصطفى الشيخ سكرتير شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار التوابل والأعشاب والمكسرات تشهد خلال الفترة الحالية استقرارا بعد انتهاء شهر رمضان.

وأرجع الشيخ حالة الاستقرار إلى ثبات سعر الدولار خلال الشهرين الماضيين عند مستوى 18 جنيها ، لافتا إلى أن نحو 95% من منتجات العطارة يتم استيرادها من الخارج من دول كسوريا والصين ولبنان وباكستان ، منوها إلى أن هناك بعض المنتجات تتأثر بارتفاعها فى السوق العالمي.

وأضاف أن أسعار كيلو الفلفل الأسود تتراوح من 95 إلى 100 جنيه فيما تراوح سعر كيلو الكزبرة مابين 20 الى 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو الكمون 70 جنيها ، فيما بلغت سعر كيلو ورق اللوري 30 جنيها،وبلغ سعر كيلو الحبهان 250 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو الشطة من 60 إلى 80 جنيها ، وتراوح سعر كيلو الأرز البسمتي من 22 إلى 28 جنيها ، مشيرا إلى أن أسعار البهارات يتراوح سعرها من 30 إلى 120 جنيها للكيلو حسب نوعها.

وحول ارتفاع أسعار المكسرات والتى زادت بنحو 10 فى المائة خلال شهر رمضان ، أوضح الشيخ أن المكسرات ليست من السلع الأساسية وإجمالي ما تم استيراده خلال الفترة الماضية لايمثل 20 % من إجمالي ما تم استيراده خلال نفس الفترة من العام الماضية ،مشيرا إلى أنها تعد من المنتجات التصنيعية أكثر منها استهلاكا مباشرا، مرجعا الارتفاع إلى زيادة الطلب من المصانع لإدخالها فى صناعة الحلويات.

وقال إن سعر كيلو الكاجو بلغ 360 جنيها ، فيما سجل سعر كيلو اللوز المملح 260 جنيها ، وسعر كيلو البندق 240 جنيها .