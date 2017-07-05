قدم برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “dmc”، توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، لطقس اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتكون هناك رياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على غرب البلاد وجنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.