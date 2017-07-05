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خبير كرة إيطالي يتنبأ بفشل أدم وناس مع نابولي
كرة قدم - مباراة كرة قدم - كرة القدم

خبير كرة إيطالي يتنبأ بفشل أدم وناس مع نابولي

2017-07-05 10:25:40
أ ش أ

تنبأ إريكو فيدالي، خبير الكرة الإيطالي الشهير بمسيرة غير ناجحة لادم وناس النجم الجزائري الصاعد، مع نادي نابولي الإيطالي.

وقال فيدالى في تصريحات إذاعية :”وناس بمقدوره اللعب في 4 أو5 مباريات أقصى تقدير … ليس له القدرة على تعويض الاسبانى كاليخون وليست لديه الشخصية اللازمة من أجل أن يفرض نفسه… نابولي لا يملك لاعبين من أصحاب الشخصية القوية باستثناء حارس المرمى بيبي راينا”.

يشار إلى أن ادم وناس تعاقد رسميا مع نادي الجنوب الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين يورو ولفترة 5 سنوات، قادما من نادي جيروندان بوردو الفرنسي.وبات بذلك ثاني لاعب جزائري يحمل قميص “البارتينوبي” بعد فوزي غلام، الظهير الأيسر الطائر، الذي يستعد لتجديد عقده حتى سنة 2022.

يذكر إلى أن أدم وناس سبق له أن شارك في 60 مباراة بزي جيروندان بوردو سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.

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