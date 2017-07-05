"المركزي": تسجيل أعلى حصيلة من الدولار فى يوم واحد يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي فى الاقتصاد2017-07-05 10:11:59
أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن تسجيل أعلى حصيلة من النقد الأجنبي فى تاريخ البنك بقيمة 618 مليون دولار أمس الثلاثاء يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي فى الاقتصاد المصري وفي إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى تتبعها مصر وفى مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 والتي ساهمت فى ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي من الخارج فى صورة استثمارات إلى أكثر من 10 مليارات دولار منذ صدور القرار مقارنة مع نحو 100 مليون دولار مطلع 2016.
وأضاف المصدر أن حصيلة البنك المركزي من النقد الأجنبي ارتفعت في يومين فقط إلى أكثر من 1ر1 مليار دولار، حيث بلغت حصيلة النقد الأجنبي الأحد الماضي نصف مليار دولار،مشيرا إلى أن الحصيلة جاءت من صناديق استثمار ومؤسسات مالية إقليمية وعالمية.
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