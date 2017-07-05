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﻿المغرب: تسريبات عن زيارة مرتقبة للملك إلى مركز الاحتجاجات
محمد السادس - المغرب

﻿المغرب: تسريبات عن زيارة مرتقبة للملك إلى مركز الاحتجاجات

2017-07-05 10:22:23
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تتجه الأوضاع في منطقة الريف المغربي نحو تثبيت الهدنة بين الدولة وناشطي حراك الريف، ‏بالإعلان رسميا عن تخفيف «العسكرة» وسحب قوات الأمن من ساحة محمد السادس في الحسيمة، ومن مدينة إمزورون من جهة، ودعوات ناشطي الحراك للهدوء خلال الأيام ‏المقبلة من جهة أخرى، مع مواصلة حركة منظمات من المجتمع المدني لمسيرة كبرى من مختلف أنحاء ‏المغرب نحو مدينة الحسيمة، عاصمة الريف، للدفع باتجاه تسوية تحقق مطالب الحراك ‏وتحافظ على هيبة الدولة. ‏

وتم الكشف عن مبادرة مدنية تهدف إلى «التفاعل الإيجابي مع نداء رئيس الحكومة، من أجل ‏الوصول إلى حل شامل للأزمة» يقودها نشطاء وفاعلون مدنيون في ‏الحسيمة، تسعى إلى «رفع الاحتجاج بشكل مؤقت لإتاحة الفرصة أمام العثماني من أجل ‏تحمل مسؤوليته، وإيجاد مخرج للملف من جانبه، بما ينهي التوتر، ويعيد الطمأنينة للساكنة، ‏ويفرج عن المعتقلين».‏

وتحدثت وسائل إعلام مغربية عن زيارة مرتقبة للعاهل المغربي الملك محمد السادس ‏للريف مع احتمال إلقاء خطاب العرش من مدينة الحسيمة، نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري.‏

وأشارت جريدة « الأسبوع الصحافي» الأسبوعية إلى وجود مؤشرات وتحضيرات لزيارة ‏ملكية مرتقبة قد تشمل مدنا في شمال المغرب بما فيها مدينة الحسيمة، التي تشهد غليانا كبيرا، ‏وأن الزيارة المرتقبة للملك ستعطي دينامية جديدة للمشاريع التي سبق وأن دشنها الملك، ‏وعرفت بعض التأخير في الإنجاز.

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