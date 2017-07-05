الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء ، 4 شبان فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال حملة دهم واسعة شملت عشرات المنازل خاصة لعائلات الشهداء واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وقال شهود عيان إن مروحية حلقت في سماء مخيم قلنديا فجر اليوم خلال اقتحام قوات وآليات عسكرية للمخيم وحي كفر عقب المجاور.

وتصدى الشبان لقوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة،.. فيما تحدثت مصادر عبرية عن “اشتباكات مسلحة” بين قوات الاحتلال وشبان المخيم خلال الحملة الواسعة التي شنتها تخللها إطلاق القنابل الضوئية والصوتية الحارقة والغازية السامة لكن لم يبلغ عن إصابات مباشرة بين المواطنين.

وأغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيسي أمام مدخل المخيم الواصل بين القدس ورام الله بالقرب من الحاجز العسكري قبل أن تعيد فتحه بعد انسحابها من المخيم وكفر عقب.

وفي جنين اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة شبان من مدينة جنين، وبلدة ميثلون، وقرية بير الباشا.. كما تم اعتقال سبعة شبان من عدة مناطق فى نابلس .