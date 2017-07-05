ذكرت صحف إسبانية أن نادى ريال مدريد سيكون مستعداً للتخلي عن نجمه الويلزى جاريث بيل إذا ما نجح بضم مبابي نجم موناكو الفرنسى حيث يرغب اللاعب الفرنسي بالمشاركة أساسياً مع الفريق فلا يشعر مبابي بوجود فرصة دائمة للمشاركة وبالتالي سيكون النادى الملكى بحاجة للتضحية بواحد من نجومه الثلاثة كريستاينو رونالدو وكريم بن زيمة وبيل إذا كان يرغب بحسم الصفقة.

وأضافت الصحف أن شائعات قرب انتقال رونالدو يبدو أنها انتهت مع إظهار اللاعب رغبته بالبقاء مع تمسك الإدارة به في حين يبدو بيع بنزيمة خياراً مستبعداً بالنسبة لزيدان الذي يرغب بالحفاظ على خدمات مواطنه أما بيل فبات يمثّل الحلقة الأضعف بين هذا الثلاثي بسبب كثرة إصاباته.

انضمام مبابي سيعني فتح باب الويلزي للرحيل وهو ما يريد استثماره نادى مانشستر يونايتد لإتمام صفقة ضم اللاعب علماً أن إدارة الشياطين الحمر كانت قد أبدت اهتمامها بثنائي الميرينجي ألفارو موراتا وخاميس رودريجيز.