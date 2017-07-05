قالت الحاجة ذكية، والدة فتاة سلوى الشهيرة بـ”فتاة كوبري العباسية”، إنها “شربت الذل من بنتها بعدما عايرتها بعجزها”، مضيفة: “عنيها فارغة، ومش عايزاها، وهي ماتت بالنسبالي”.

وأضافت “ذكية”، خلال حوارها في برنامج “90 دقيقة”، مع الإعلامي معتز الدمرداش: “دي أخدت فلوس أخوها وهربت، وراحت عاشت مع مسيحيين”، موضحة أن صور ابنتها على مواقع الأخبار “فضيحة”.

ومن جانبها ، سردت سلوى ، تفاصيل قصتها وما حدث لها، موضحة أنها تعرضت لكثير من المشاكل والمواقف الصعبة طوال الفترة السابقة، والبعض وصفها بأن لديها «الحاسة السابعة» لأنها تشعر بحدوث الأشياء قبل حدوثها.

وقالت إن لديها من العمر الآن 22 عاما، ومن مدينة المحلة وتركت أهلها منذ 9 أعوام وأسرة بمصر الجديدة تبنتها.

وأضافت الفتاة التى تم العثور عليها بالعباسية، أنها تركت أهلها بالمحلة لانها محرومة من أشياء كثيرة وسامحتهم على ما فعلوه معها، متابعة: «سامحت أمي على ما حدث معي ورغم ذلك بتدعي عليا».

وأوضحت أن أصدقاءها كانوا يقولون لها دائما إنها شخصية «موسوسة»، مشيرة إلى أن أصدقاءها كانوا سبب زواجها من رجل صاحب سلطة ورغم ذلك كان زواجها منه صدمة عمرها، وهو السبب في كل ما حدث لها.

وكشفت عن السبب الرئيسي في ترك أهلها وعدم العودة إليهم مرة أخرى، لأنها لا تستطيع العيش في الأرياف والقرى الصغيرة خاصة بعد وفاة والدها، لافتة إلى أنها عاشت كثيرا بعيدا عن أهلها وأصدقائها، ويصعب الآن العودة إليهم.