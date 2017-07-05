أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود السائل، في ظل الارتفاعات الكبيرة غير المسبوقة في درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية، قابلها ارتفاعات قياسية في استهلاك محطات الكهرباء من الوقود.

ولفت الوزير إلى أن يوم السبت سجل أعلى معدل لاستهلاك الوقود بمحطات توليد الكهرباء قدر بحوالي 138 مليون متر مكعب مكافئ يومياً، منها 119 مليون متر مكعب يومياً غاز طبيعي ، وهو ما يعادل 82% من الإنتاج المحلي من الغاز، مشيراً إلى أنه على الرغم من هذه الكميات غير المسبوقة في معدلات استهلاك الغاز الطبيعي فقد تم تأمين احتياجات باقي القطاعات الأخرى المستهلكة للوقود خاصة القطاع الصناعي.

وأوضح الوزير أنه تم توفير كل الكميات الإضافية المطلوبة من الغاز لمواجهة الزيادة في الاستهلاك، وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات قطاع الكهرباء بنسبة 100% في ضوء أهميته الاستراتيجية كقطاع حيوي للدولة، مشيداً بالتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء وخاصة التنسيق بين مركزي التحكم للغاز والكهرباء وكافة الجهات المعنية.

وأضاف أن قطاع البترول نجح أيضاً في توفير الوقود البديل السائل لمحطات الكهرباء الذي يحتفظ قطاع البترول بكميات استراتيجية منه يتم تخزينها في محطات الكهرباء، مع الاستمرارية في تعويض كميات الوقود البديل المستهلكة، وذلك لتأمين تشغيل الشبكة القومية للغازات بصورة آمنة ومستمرة.