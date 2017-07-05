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نادية عبده: ننتج 60 % من المنتجات الزراعية.. وأشكر المواطنين على تحملهم
الدكتور نادية عبده - محافظة البحيرة
الدكتور نادية عبده - محافظة البحيرة

نادية عبده: ننتج 60 % من المنتجات الزراعية.. وأشكر المواطنين على تحملهم

2017-07-05 10:23:25
محيط - خالد الريس

وجهت الدكتور نادية عبده محافظة البحيرة، الشكر للمصريين على تفهمهم الأوضاع وتحملهم القرارات الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وأوضحت نادية عبده من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن من ضمن أولوياتها منذ توليها منصبها هو عمل منافذ متحركة وثابتة لكافة السلع الأساسية والغذائية لتخفيض الأسعار بالإضافة إلى عمل حملات رقابية على الأسواق، مضيفة أن المحافظة قد وضعت “استيكرز” على وسائل المواصلات للتعريف بأسعار “تعريفة الركوب”.
وقالت : “هناك بعض التجار يستغلون الأوضاع الحالية لرفع الأسعار، على الرغم أن زيادة الأسعار غير مؤثرة بشكل كبير”، مناشدة التجار بعدم استغلال المواطنين.
وأكدت أن سعر “أسطوانة البوتجاز” بالمحافظة 30 جنيه وتكاليف توصيل للمنازل 4 جنيه، موضحة أن المحافظة تدرس زيادة سعر التوصيل لـ5 جنية بالتساوي مع باقي المحافظات.
وطالبت من المواطنين عدم دفع أي قيمة مالية أكبر من الأسعار المعلنة بالخدمات والسلع والاتصال بالمحافظة في حال وجود أي شكاوى.
وأضافت أن “البحيرة” توفر 60 % من الخضر والفاكهة لباقي الجمهورية.

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