 Moheet on google
الأربعاء 5 يوليو 2017 11:01 صباحاً
روابط سريعة
استفتاء عالمي: كندا الدولة الأكثر تأثيرا إيجابيا في العالم
استفتاء في سويسرا‎

استفتاء عالمي: كندا الدولة الأكثر تأثيرا إيجابيا في العالم

2017-07-05 09:40:40

أظهر استفتاء عالمي أجري لصالح هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن كندا هي الدولة الأكثر تأثيرا إيجابيا في العالم تليها ألمانيا ثم اليابان.
وأوضح الاستفتاء ـ الذي شارك فيه أكثر من 18 ألف شخص بشأن أرائهم حول 16 دولة في العالم ـ أن المملكة المتحدة حلت في المرتبة الخامسة.
وأشار الاستفتاء العالمي إلى أن ثلثي المشاركين أبدوا رأيا إيجابيا بشأن الولايات المتحدة الأمريكية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3