أظهر استفتاء عالمي أجري لصالح هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن كندا هي الدولة الأكثر تأثيرا إيجابيا في العالم تليها ألمانيا ثم اليابان.

وأوضح الاستفتاء ـ الذي شارك فيه أكثر من 18 ألف شخص بشأن أرائهم حول 16 دولة في العالم ـ أن المملكة المتحدة حلت في المرتبة الخامسة.

وأشار الاستفتاء العالمي إلى أن ثلثي المشاركين أبدوا رأيا إيجابيا بشأن الولايات المتحدة الأمريكية.