وزيرة الهجرة: مصر تعامل اللاجئين كمواطنيها2017-07-05 09:56:49
نقلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تحيات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للحضور فى الحفل الخيري الذي نظمته مساء أمس منظمة المرأة العربية لصالح اللاجئات والنازحات، وذلك فى إطار المستجدات التى طرأت على قضية المرأة العربية وخاصة ضحايا النزاعات المسلحة فى المنطقة.
وقالت الوزيرة نبيلة مكرم فى كلمتها إنها انتهت للتو من مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذى استهدف الاستفادة من خبرات المرأة المهاجرة فى مختلف المجالات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مضيفة أنها تشرفت بتكليف رئيس الوزراء لها لتنوب عنه فى هذا الحفل.
ووجهت الوزيرة التحية للسفيرة ميرفت التلاوي، مقدمة لها الشكر، مشيرة إلى أن حفل اليوم يثمن قضايا دعم المرأة فى المنطقة العربية، مؤكدة أن مصر تقاليدها تمنعها وضع النازحين فى معسكرات وأنها بتتعامل معهم كمواطنيها تماما.
ودعت البلاد العربية أن تحتذى بنهج مصر فى هذا الشأن، مؤكدة أن مصر حريصة على احتضان وخدمة كل ما يحقق نفعًا للأمة العربية وكل ما يعزز التضامن بين شعوبها ودولها.
من جانبها، أثنت السفيرة ميرفت التلاوي على رعاية المهندس شريف رئيس الوزراء للحفل، وعلى حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إنابة عنه.
وأوضحت أن المنظمة تضع على قمة أجندتها الاهتمام بالمرأة النازحة واللاجئة لما تراه فى المخيمات ومناطق النزوح، وخاصة فى إطار التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن الإحصائيات الأخيرة دلت على أننا لدينا بالمنطقة ٢٠ مليون لاجئ من قيمة ٦٠ مليون فى العالم.
وأكدت أنها على قناعة تامة بأن الوطن العربى لن يتقدم إلا إذا تقدمت المرأة العربية.
وشهد الحفل تكريم عدد من الريادات النسائية العربية البارزة، تمثلوا فى السيدة فوزية الرفاعي عقيلة رجل الأعمال الكويتى الراحل ناصر الخرافي عاشق مصر والذى توفاه الله بأراضها، والدكتوره هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتورة نادية عبده محافظ البحيرة، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، والفنانة ياسمين صبري وذلك لدورها الإنسانى من خلال حملة أنت الأهم فى دعم اللاجئات السوريات المقيمات بمصر.
واختتم الحفل بحفل غنائي للفنان هاني شاكر، والفنانة الشابة ياسمينا العلواني بصحبة الفرقة الموسيقية التى يقودها المايسترو سليم سحاب.
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