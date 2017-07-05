محلب يعود إلى القاهرة بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي بأديس ابابا

عاد إلى القاهرة اليوم الأربعاء ، مستشار الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب ، بعد رئاسة وفد مصر فى الدورة الـ 29 لقمة الاتحاد الإفريقى بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والتقي المهندس إبراهيم محلب بالرئيس التشادى إدريس ديبي، على هامش القمة ، كما عقد عدة لقاءات مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات المشاركة أكد خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وتلك الدول.