محلب يعود إلى القاهرة بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي بأديس ابابا2017-07-05 09:47:21
عاد إلى القاهرة اليوم الأربعاء ، مستشار الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب ، بعد رئاسة وفد مصر فى الدورة الـ 29 لقمة الاتحاد الإفريقى بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والتقي المهندس إبراهيم محلب بالرئيس التشادى إدريس ديبي، على هامش القمة ، كما عقد عدة لقاءات مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات المشاركة أكد خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وتلك الدول.
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