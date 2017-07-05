كوريا الجنوبية تشارك الاتحاد الأوروبي في جهود مكافحة القرصنة على سواحل الصومال2017-07-05 09:51:25
أفاد مصدر عسكري بأن المدمرة الكورية الجنوبية العملاقة “تشوي يونج” شاركت في العمليات العسكرية الدائرة لمكافحة القرصنة حول المياه الإقليمية الصومالية وقرب خليج عدن تحت قيادة الاتحاد الأوروبي.
وتشارك المدمرة الكورية الجنوبية التي تزن 4400 طن في “عملية أطلانطا” التي تقع تحت قيادة القوات البحرية المشتركة، وهي شراكة بحرية متعددة الأطراف، تعمل بقيادة القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال.
وتنصب العمليات البحرية والتدريبات العسكرية المشتركة على مرافقة السفن التجارية في المناطق التي يحتمل تعرضها لممارسات قرصنة فيها.
وتقول وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها المرة الأولى التي تشارك فيها المدمرة “تشوي يونج” ووحدة تشويغاي لمكافحة القرصنة في مناورات مشتركة في البحر شمالي شرق مدينة بوساسو الصومالية.
وإلى جانب المدمرة الكورية، شاركت سفينة الإنزال الإسبانية “جاليسيا- كلاس” بالإضافة إلى طائرات مراقبة بحرية، وقوارب مطاطية معززة، وقوات بحرية خاصة.
ويرى رئيس وحدة القوات الكورية الجنوبية المشاركة في التدريبات، الكابتن كيم كيونج ريول، أن مشاركة وحدة تشويغاي مع عملية مكافحة القرصنة الأوروبية كانت فرصة لتقوية قدرات البحرية الكورية لأداء عمليات مشتركة مع القوات البحرية للاتحاد الأوروبي، علاوة على مشاركتنا في جهود المجتمع الدولي لوقف القرصنة في المياه بالقرب من الصومال”،لافتا إلى أن المشاركة تأتي في إطار الاتفاق الكوري الأوروبي لإدارة المخاطر والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي.
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