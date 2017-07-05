لدعم القطاع الخاص والمستثمرين المصريين في أفريقيا
سحر نصر توقع اتفاقا مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية2017-07-05 09:35:05
افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اجتماع مجلس الإدارة الثاني للمصرف العربى للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لعام 2017، بحضور المهندس يوسف بن إبراهيم البسام رئيس المجلس، والدكتور سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف، والذى ينعقد لأول مرة فى مدينة شرم الشيخ بهدف دعم ومساندة الاقتصاد المصرى و تشجيع السياحة فى مصر.
ورحبت الوزيرة بمجلس إدارة المصرف خلال زيارتهم إلى مصر، مؤكدة أن المصرف العربى يعد شريكا أساسيا مع مصر فى التنمية خلال السنوات الماضية، معربة عن سعادتها لعقد اجتماع مجلس إدارة المصرف فى مدينة السلام “شرم الشيخ”.
وتقدمت الوزيرة بالشكر والتقدير للمهندس يوسف البسام رئيس مجلس إدارة المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى افريقيا على دعمه المستمر لمصر فى التنمية خاصة فى شمال وجنوب سيناء.
وتقدم المهندس يوسف البسام بالشكر والتقدير للقيادة السياسية فى مصر والوزيرة على دعمها لدور المصرف فى تنمية الوطن العربى، مشيدا بالعلاقات الكبيرة بين مصر والمصرف.
وأكد البسام أن دعم المصرف لمصر يأتى ثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى وما يشهده من تحسين فى بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية.
ودعا إلى زيادة الاستثمارات المشتركة المصرية الافريقية، موضحا أن المصرف حقق ارباحا قدرها 140 مليون دولار عن الخمسة أشهر الأولى فى 2017 مقارنة بـ42 مليون دولار عن نفس الفترة خلال عام 2016.
وعقب ذلك وقعت الوزيرة مع المهندس يوسف البسام اتفاقا بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمصرف العربى بهدف تعزيز قدرة المستثمرين المصريين فى افريقيا.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الاتفاق اشتمل على دعم المستثمرين المصريين للنفاذ إلى أفريقيا لدعم التنمية الاقتصادية فى كافة المجالات، مشيرة إلى أنه سيعزز من سبل التعاون بين الوزارة و المصرف، والذى خصص مبلغا بقيمة 200 مليون دولار من أجل دعم التعاون الاقتصادى المصرى الإفريقي، مما يساهم فى توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات.
وأكدت الوزيرة حرص الحكومة المصرية على تقوية العلاقات مع دول قارة أفريقيا نظراً لأهميتها وكونها تمثل العمق الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية، مشيرة الى ان الفترة المقبلة ستشهد تواجدا مصريا كبيرا في هذه الدول الافريقية بمساندة جهود المصرف من خلال دعم المستثمرين المصريين فى أفريقيا وايفاد الكثير من الخبراء المصريين من اجل تحسين خبرة كوادر الدول الافريقية بتنظيم دورات تدريبية للارتقاء بمستويات الكفاءة وتنمية المهارات.
وذكرت أن الوزارة تعمل على الإنتهاء من الخريطة الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص الاستثمارية فى المحافظات، والتى يتم وضعها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات ومنها محافظة جنوب سيناء، مشيرة إلى أنها عرضت موقف الخريطة خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من أجل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدة وجود تتنسيق بين الوزارات ومختلف المحافظات لمتابعة المشروعات الاستثمارية بها.
واستمرت جلسات اجتماع مجلس إدارة المجلس لبحث اعتماد تمويلات جديدة لعدد من العمليات التنموية لصالح الدول الأفريقية المستفيدة من المصرف، حيث وصل إجمالي تمويلات المصرف المتراكمة لصالح الدول الأفريقية حتى 31 مارس 2017 إلى 5.4 مليار دولار لصالح 44 دولة أفريقية، وبحث الاجتماع تقديم منحة من صافى دخل المصرف لعام 2016 لدعم الشعب الفلسطينى.
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