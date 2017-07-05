وقعت حكومة جنوب السودان مذكرة تفاهم مع مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي لدى جوبا تستفيد جنوب السودان بموجبه من برنامج إعادة البناء في الفترة التالية على الصراعات الذى يتبناه الاتحاد الأفريقي.

وتقضى المذكرة بأن يتم تنفيذ البرنامج لمدة عامين اعتبارا من الأول من يناير القادم ، ويركز على رفع مستوى الخدمات الصحية العلاجية والصحة العامة فى عدد من مناطق العاصمة جوبا ومحيطها وتوجيه خدمات الرعاية على قطاعات بعينها مثل السجناء وتطوير السجون وأماكن الاعتقال.

وأكدت المذكرة أن جنوب السودان يحتاج الى تضافر من كافة المؤسسات الانمائية الدولية لتحسين اوضاع سكانه بعد عقود من الحرب الاهلية مع الشمال راح ضحيتها 5ر2 مليون قتيل وأربعة ملايين نازح ومشرد ، وسيتم بمقتضى المذكرة تطوير مستشفيات شيكودوم وهوفيرى بشمال جوبا وتطوير وحدات الولادة والأطفال المبتسرين حيث يفقد 2000 من بين كل 100 الف مولود بجنوب السودان حياتهم بسبب نقص الامكانات الطبية كما سيتولى البرنامج انشاء محارق طبية مؤمنة للمخلفات.