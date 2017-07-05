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المعارضة السورية: "هناك محاولات في اجتماعات أستانا لتحقيق أجندات تختلف عن مطالب شعبنا"
سفير ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية في باريس منذر ماخوس

المعارضة السورية: "هناك محاولات في اجتماعات أستانا لتحقيق أجندات تختلف عن مطالب شعبنا"

2017-07-05 09:28:39
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قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية منذر ماخوس “إن هناك محاولات في اجتماعات أستانا لتحقيق أجندات دولية تختلف عن مطالب الشعب السوري”.

وأضاف ماخوس ـ في تصريح خاص مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء من باريس ـ” إن هناك العديد من القضايا الغامضة والملتبسة في مشروع استانا منذ أولى جولاتها..مشيرا إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات لم تعترض على أن يتحقق الهدف المطلوب من اجتماعات استانا، وهو الوقف الشامل لإطلاق النار مع إقرار آليات لمراقبة هذا الاتفاق، لكن يتم حاليا مناقشة قضايا تختلف نوعيا عن الهدف المعلن الأساسي”.

يذكر أن وزارة الخارجية في كازاخستان أعلنت في وقت سابق اليوم بدء المحادثات الثنائية بين المشاركين في (أستانا -5)، مؤكدة مشاركة جميع الوفود بما فيها وفد المعارضة المسلحة.

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