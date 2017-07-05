أعلنت الحكومة الكولومبية أنها سمحت لزعيم حركة (فارك) رودريجو لوندونو إيشيفيري المعروف باسم “تيموشينكو” بالتوجه إلى كوبا لاستكمال علاجه، بعد إصابته بسكتة دماغية مؤخرا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء أن زعيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية المعروفة اختصارا باسم “فارك” قد نشر صورا له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وهو يغادر المستشفى في مدينة “فيلافيسينسيو” التي تم نقله إليها حيث كان يعاني من فقدان الحركة في ذراع واحدة وصعوبة في الكلام وهو ما قال الأطباء إنه نتيجة لانسداد مؤقت لتدفق الدم إلى الدماغ.

يشار إلى أن حركة “فارك” المتمردة وقعت على اتفاق سلام أواخر العام الماضي مع الحكومة الكولومبية لإنهاء صراع استمر أكثر من 52 سنة، وتسبب في مقتل أكثر من 220 ألف شخص.

وبموجب الاتفاق، فإن على جميع المتمردين العيش في مخيمات خاصة في جميع أنحاء البلاد، وتسليم جميع أسلحتهم إلى الأمم المتحدة التي تشرف على عملية نزع السلاح.