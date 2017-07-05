بعد التعاقد مع «السد العالي».. «التعاون» يضم المصري الثاني بصفوفه2017-07-05 09:46:59
تعاقد نادي “التعاون” السعودي مع لاعب كرة القدم المصري مصطفى فتحي لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من نادي “الزمالك” مع أحقية شراء العقد.
وأعلن النادي السعودي من خلال صفحته على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مراسم التعاقد قد تمت مساء أمس بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور رئيس النادي السعودي محمد القاسم.
واعتبر رئيس نادي “التعاون” السعودي محمد القاسم اللاعب بأنه “أحد أهم المواهب المصرية”، موجها الشكر للشيخ تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي لتحمله تكاليف الصفقة.
ويعتبر مصطفى فتحي أو “حباية الكريز” كما يطلق عليه “الزملكاوية” هو المصري الثاني في صفوف النادي السعودي بعد التعاقد مع نجم حراسة المرمي الدولي عصام الحضري خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.
وفي السياق نفسه، أعرب مصطفى فتحي عن سعادته للانضمام للفريق السعودي، متمنيا أن يحوذ على إعجاب “التعاونية” وتحقيق نتائج طيبة .
ووجه فتحي من خلال مقطع فيديو نشر على صفحة النادي بموقع “تويتر” الشكر للشيخ تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي وإدارة النادي.
ومن المعروف، أن مصطفى فتحي “23 سنة” قد بدأ مسيرته الكروية بناديي “بلقاس” و”نبروه” قبل أن ينضم لصفوف “أبناء ميت عقبة” في عام 2013، ليحوذ على إعجاب “الزملكاوية”.
ويجيد “حباية الكريز” اللعب في مراكز خط وسط المهاجم والجناحين الأيمن والأيسر.
وقد ساهم فتحي في حصول “الزمالك” على بطولة الدوري العام مرة واحدة وكأس مصر 3 مرات.
بدعم الرئيس الفخري معالي الشيخ “ #تركي_آل_الشيخ ” المصري #مصطفى_فتحي يوقع للتعاون .. pic.twitter.com/fnfTo5OTHf— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ٥ يوليو، ٢٠١٧
شكراً بحجم السماء— محمد القاسم (@malqassm2) ٥ يوليو، ٢٠١٧
للداعم والرئيس الفخري
معالي الشيخ تركي ال الشيخ pic.twitter.com/snG0TaURMD
حديث اللاعب #مصطفى_فتحي بعد التوقيع للتعاون ..#مصطفى_فتحي_تعاوني pic.twitter.com/JaOKqzOqBY— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ٥ يوليو، ٢٠١٧
#مصطفى_فتحي_تعاوني pic.twitter.com/tdECCfZOnz— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ٥ يوليو، ٢٠١٧
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