 Moheet on google
الأربعاء 5 يوليو 2017 10:49 صباحاً
روابط سريعة
رئيس وزراء باكستان يصل طاجيكستان لبحث التعاون الثنائي
نواز شريف - باكستان

رئيس وزراء باكستان يصل طاجيكستان لبحث التعاون الثنائي

2017-07-05 09:13:52
أ ش أ

وصل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إلى عاصمة طاجيكستان دوشانبي في زيارة رسمية من المقرر أن تستغرق يومين تلبية لدعوة من الرئيس إمام علي رحمن.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأربعاء أن وفدا رفيع المستوى يرافق شريف من بينه وزير المياه والطاقة خواجة آصف ومستشار الشئون الخارجية سرتاج عزيز ووزير التجارة خورام داستاجير، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز علاقات باكستان مع الدول المجاورة وزيادة التواصل الإقليمي.

ومن المتوقع أن يبحث قادة البلدين العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بما في ذلك التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة والربط الإقليمي، كما سيتبادل المسئولان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3