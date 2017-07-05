وصل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إلى عاصمة طاجيكستان دوشانبي في زيارة رسمية من المقرر أن تستغرق يومين تلبية لدعوة من الرئيس إمام علي رحمن.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأربعاء أن وفدا رفيع المستوى يرافق شريف من بينه وزير المياه والطاقة خواجة آصف ومستشار الشئون الخارجية سرتاج عزيز ووزير التجارة خورام داستاجير، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز علاقات باكستان مع الدول المجاورة وزيادة التواصل الإقليمي.

ومن المتوقع أن يبحث قادة البلدين العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بما في ذلك التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة والربط الإقليمي، كما سيتبادل المسئولان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.