محمد بن زايد يبحث مع ماي تطورات المنطقة ومكافحة الإرهاب

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد أكد الجانبان على أهمية توحيد الجهود المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.