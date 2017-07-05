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تواصل محادثات "استانا 5" حول سوريا و"فيلق الشام" يرفض أي دور إيراني
محادثات استانا ـ كازاخستان ـ الازمة السورية‎

تواصل محادثات "استانا 5" حول سوريا و"فيلق الشام" يرفض أي دور إيراني

2017-07-05 08:33:54
أ ش أ

تتواصل الجولة الخامسة للمفاوضات السورية في العاصمة الكازاخستانية استانا، ويجري الوفد الروسي والإيراني والتركي اليوم الأربعاء لقاءات ثنائية.

ومن المتوقع أن تعقد جلسة في اليوم الثاني للمفاوضات بمشاركة ممثلي المعارضة السورية المسلحة، وفي هذه الأثناء أعلن عضو وفد المعارضة المسلحة ممثل فصيل (فيلق الشام) قائد العمليات العسكرية للجيش الحر ياسر عبد الرحيم رفض المعارضة السورية أي دور لإيران في مناطق تخفيف التصعيد.
وقال عبد الرحيم في تصريح مع وكالة أنباء (سبوتنيك) ـ” لا نوافق على الدور الإيراني بتاتا، مشيرا إلى موافقته على ضمان الجانبين التركي والروسي لهذه المناطق..إن الجانب الروسي يقوم بضمان عدم قيام النظام بإطلاق النار علينا، ويقوم الجانب التركي بضبط فصائل المعارضة السورية”.

وهدد عبد الرحيم” بإشعال الجبهات في سوريا، حال استمرار الأعمال العسكرية، ودعا روسيا إلى ممارسة نفوذها على الحكومة السورية من أجل الإفراج عن الأسرى السوريين”.

وأعلن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، في وقت سابق، أن وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة أكدا مشاركتهما في لقاء أستانا، الذي يعقد في يومي 4-5 يوليو الجاري.

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