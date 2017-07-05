قال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، إن انفصال الإطارين الخلفيين بالجانب الأيمن، سبب حادث انقلاب أتوبيس شركة غرب ووسط الدلتا بالكيلو 55 على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي أمام قرية باغوش بنطاق مدينة ومركز مرسى مطروح.

وأضاف السنباري - في تصريحات اليوم الأربعاء - أنه انتقل على الفور لمكان الحادث يرافقه قيادات المديرية ومساعدوه وسيارات الإغاثة والحماية المدنية، للوقوف على أسباب الحادث، مشيرًا أنه تابع شخصيًا عمليات نقل المتوفين والمصابين لمستشفى مطروح العام ومستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ.

وكان طفلان قد لقيا مصرعهما، فيما أصيب 41 شخصا آخرين صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة غرب ووسط الدلتا بالكيلو 55 على طريق الإسكندرية/مطروح الساحلي بنطاق مدينة ومركز مرسى مطروح، وتم نقل المصابين للمستشفيات والتحفظ على الجثمانين تحت تصرف النيابة.