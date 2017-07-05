العثور على جثتين لبحارين فيتناميين اختطفا في الفلبين العام الماضي

أعلن الجيش الفلبيني العثور على جثتين مقطوعتي الرأس لبحارين فيتناميين تم اختطافهما العام الماضي من قبل مسلحي جماعة “أبو سياف” في جزيرة “باسيلان” الجنوبية.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أنه عثر على جثتي هوانج ثونج وهوانج فاي اليوم الأربعاء من قبل قرويين في بلدة “سوميسيب”.

وأدان الليفتنانت جنرال كارليتو جي جالفيز القائد الإقليمي للجيش الفلبيني عملية قتل الرهينتين ووصفها ب”الوحشية”.

وكان الضحيتان الاثنان من بين ستة من أفراد طاقم سفينة الشحن الفيتنامية “إم في رويال 16” التي اختطفت من قبل مسلحين في شهر نوفمبر الماضي قبالة جزيرة “باسيلان” ووسط موجة من الهجمات البحرية التي أزعجت قادة المنطقة.

وتم إنقاذ أحد أفراد الطاقم الستة في شهر يونيو الماضي فيما لا يزال ثلاثة آخرين محتجزين كرهائن.

يذكر أن جماعة “أبو سياف” ميليشيا تمتهن اختطاف الرهائن والإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية ضخمة.