روسيا تمدد الحظر على السلع الغربية ردا على العقوبات المفروضة عليها

وقع رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، قرارا بتمديد الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية والخامات والمواد الغذائية من الدول ،التي فرضت عقوبات على روسيا.

وذكر بيان للحكومة الروسية أنه تم تمديد الحظر على استيراد روسيا لبعض الأنواع من المواد الزراعية والخامات والمواد الغذائية ، التي مصدرها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا والنرويج وأوكرانيا وألبانيا والجبل الأسود وإيسلندا وإمارة ليختنشتاين حتى 31 ديسمبر عام 2018 .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما بهذا الشأن في وقت سابق من هذا الأسبوع .