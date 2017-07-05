أفادت وسائل إعلام في فنزويلا بتحطم طائرة صغيرة كانت تحمل على متنها تسعة أشخاص عندما كانت تحاول الهبوط اضطراريا.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الأربعاء أنه من غير الواضح حتى الآن مصير الركاب الذين كانوا على متن الطائرة “جلف ستريم 3”، مشيرة إلى أن السلطات لم تكشف عن هوياتهم بعد.

بدوره، قال وزير الداخلية نيستور ريفيرول إن الطائرة غادرت جزيرة “مارجريتا” وأبلغت عن وجود عطل فني بها ثم حاولت العودة إلى المطار مرة أخرى ، ولكنها فشلت وسقطت في مياه البحر الكاريبي على بعد حوالي 45 ميلا (75 كيلومترا) من سواحل البلاد.مضيفا أن عمليات البحث عن الطائرة جارية في الوقت الحالي.