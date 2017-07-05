اعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق لجمهورها على مقطع الفيديو “المثير للجدل” التي نشرته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نافية ما يردده البعض حول تصويرها الفيديو وهي “مخمورة”.

وأكدت غادة عبد الرازق في مقطع فيديو “لايف” نشرته على صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن حالة “الهذيان” التي ظهرت عليها في الفيديو جاءت نتيجة تناولها أدوية نفسية تتناولها منذ 22 سنة بسبب حالة مرضية ما بالإضافة إلى ارهاقها في نهاية اليوم.

وبكت غادة عبد الرازق في الفيديو، وقالت: :”أول مرة أحس بعد 26 سنة أنا قد أيه بتحارب أو فيه ناس مش حباني أو مستني لي الغلط.. ولو أعرف أن الشهرة بتوصل لده .. يلعن أبو دي شهرة و يلعن أبو دي فلوس”.

وقالت: “ناس كتير قالت لي أقول أن الفيديو مفبرك ولكني لن أعرق أقول هذا الكذب”، مضيفة أنها لن تستطيع قراءة تعليقات من كتب لها بسبب ضعف نظرها – على حد قولها.

وأضافت : “أنا أسفة ولن يتكرر هذا”.