 Moheet on google
الأربعاء 5 يوليو 2017 08:35 صباحاً
روابط سريعة
بعد مقطع الفيديو المثير للجدل.. غادة عبد الرازق تبكي وتعترف لجمهورها
الفنانة غادة عبد الرازق
الفنانة غادة عبد الرازق

بعد مقطع الفيديو المثير للجدل.. غادة عبد الرازق تبكي وتعترف لجمهورها

2017-07-05 08:19:33
متابعات

اعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق لجمهورها على مقطع الفيديو “المثير للجدل” التي نشرته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نافية ما يردده البعض حول تصويرها الفيديو وهي “مخمورة”.
وأكدت غادة عبد الرازق في مقطع فيديو “لايف” نشرته على صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن حالة “الهذيان” التي ظهرت عليها في الفيديو جاءت نتيجة تناولها أدوية نفسية تتناولها منذ 22 سنة بسبب حالة مرضية ما بالإضافة إلى ارهاقها في نهاية اليوم.
وبكت غادة عبد الرازق في الفيديو، وقالت: :”أول مرة أحس بعد 26 سنة أنا قد أيه بتحارب أو فيه ناس مش حباني أو مستني لي الغلط.. ولو أعرف أن الشهرة بتوصل لده .. يلعن أبو دي شهرة و يلعن أبو دي فلوس”.
وقالت: “ناس كتير قالت لي أقول أن الفيديو مفبرك ولكني لن أعرق أقول هذا الكذب”، مضيفة أنها لن تستطيع قراءة تعليقات من كتب لها بسبب ضعف نظرها – على حد قولها.
وأضافت : “أنا أسفة ولن يتكرر هذا”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3