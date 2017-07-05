أكد وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، يوسف ادعيس، أن المسجد الأقصى تعرض لأكثر من ثمانين اعتداء، خلال يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية جعلت حياة الفلسطينيين في المدينة مستحيلة.

وقال ادعيس: «إن سياسات الاحتلال التهويدية التي تستهدف المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، تشير إلى مرحلة حاسمة في تاريخ المدينة المقدسة، من حيث ازدياد عدد العطاءات الاستيطانية، وتعالي صوت ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم لبناء الهيكل مكان المسجد الأقصى، والاقتحامات التي تخطت خلال شهر حزيران المنصرم الثمانين اعتداء».

وأضاف: «إن الانتهاكات تنوعت في أساليبها من حيث السماح للمستوطنين بالاقتحامات، وجنود الاحتلال وعناصر مخابراته، وظاهرة التخفي بلباس إسلامي التي يمارسها المقتحمون للاندساس في جموع المسلمين؛ لضمان اقتحامهم، واعتقال عدد من المعتكفين، والاعتداء على المصلين»، لافتًا إلى أن هذا الشهر شهد مزيدًا من الإجراءات الأمنية المعقدة، وحال دون دخول عدد كبير ممن رغب بالصلاة في المسجد الأقصى، سواء بتقييد العمر أو التفتيش المذل والطويل.

ولفت وزير الأوقاف الفلسطيني، إلى أن «الاحتلال جعل حياة الفلسطينيين في المدينة ضربا من الجحيم، عبر حصارهم اقتصاديًا ومعيشيًا وفي سكنهم، والكاميرات المنتشرة بكل ركن، إضافة إلى الحفريات المتواصلة».

وأوضح ادعيس أن أهداف الاحتلال تتركز في فرض سيطرته على أكبر مساحة ممكنة وتهويدها، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الإسرائيلية لتهويد القدس تقوم على تغيير الهوية العربية الإسلامية وطرد المقدسيين، وإحلال المستوطنين.

وتابع ادعيس: «ننظر بعين القلق البالغ لما يتعرض له المسجد الأقصى وسائر دور العبادة من اقتحامات وتدنيس واعتداء وترهيب للمصلين وتغيير لمعالمها التاريخية والدينية»، مناشدًا الدول العربية والإسلامية للارتقاء لمستوى الحدث والتعامل الفوري، بما يليق مع ما يجري من جرائم.