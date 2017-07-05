طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية وذلك بعيد إعلان بيونج يانج أنها أجرت للمرة الأولى تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ عابر للقارات.

وأفادت البعثة الأمريكية لدى المنظمة الدولية بأنها تتوقع عقد الاجتماع الطارئ عصر اليوم الأربعاء قرابة الساعة 15,00 (19,00 ت غ).

وقدمت الولايات المتحدة هذا الطلب عبر سفيرتها في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي اتصلت هاتفيا بنظيرها الصيني ليو جيي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر تموز/يوليو وأبلغته بفحوى طلب الإدارة الأمريكية.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت الثلاثاء أنها أطلقت بنجاح صاروخا بالستيا عابرا للقارات في تجربة تعني أنها اجتازت خطوة جديدة تقربها من التهديد بضرب الولايات المتحدة بسلاح نووي.

وقال خبراء أمريكيون إن الصاروخ الذي أطلق صباح الثلاثاء، تزامنا مع احتفال الولايات المتحدة بعيدها الوطني، قادر على استهداف ألاسكا.

ويبدي محللون شكوكا حول قدرات كوريا الشمالية على بناء رؤوس نووية يمكن تحميلها على صواريخ، كما يستبعدون أن تكون بيونغيانغ تمتلك حاليا التكنولوجيا الضرورية لبناء صواريخ عابرة للقارات.

لكن البنتاجون يقول إن امتلاك كوريا الشمالية هذه التكنولوجيا ما هو إلا مسألة وقت.