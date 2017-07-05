أعلنت وزارة الخدمات الطارئة الروسية أن حريقا اندلع، أمس الثلاثاء، في محطة نووية عائمة قيد الإنشاء في حوض بناء سفن قرب وسط مدينة سان بطرسبرج، لكن تم إخماده قبل وقوع أي إصابات.

وتسبب بناء المحطة العائمة الواقعة في أقصى الشرق الروسي في حالة من القلق وسط نشطاء البيئة.

وقال رشيد عليموف المسئول في فرع منظمة “جرينبيس” “السلام الأخضر” في روسيا إن الحريق يظهر أن خطط تحميل الوقود النووي في مفاعلات المحطة “غير مسئولة”.

ويقع حوض السفن على بعد نحو كيلومترين اثنين من أشهر المواقع السياحية في سان بطرسبرغ، بما فيها متحف الأرميتاج الحكومي.

وورد في بيان للوزارة أن الحريق نتج عن تماس كهربائي في بطارية تخزين.