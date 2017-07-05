ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن ذروة الصيف هي موسم الهجرة إلى الشمال عبر البحر المتوسط، حيث تنطلق أعدادٌ متزايدة من الرجال والنساء والأطفال على ظهور مراكب متداعية الأركان قاصدين الساحل الإيطالي؛ وبحسب منظمة الهجرة الدولية، فإن العام الحالي شهد حتى الآن غرق ما لا يقل عن ألفي مهاجر في هذا الطريق.

ورأت الصحيفة - في افتتاحية اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني - أن ما يزيد المشهد قتامة هو عدم إظهار دول الاتحاد الأوروبي ما يكفي من التضامن في مواجهة طوفان الهجرة؛ وأعلنت النمسا مؤخرا عن استعدادها إرسال قوات ومصفحات لمنع المهاجرين من عبور الحدود إليها قادمين من إيطاليا التي تجد نفسها في مركز استقبال هؤلاء المهاجرين ومن ثمّ فهي في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم الأوروبي.

وأكدت “الجارديان” أن البحر المتوسط هو بالفعل أسوأ مقبرة بحرية في العالم؛ ويبلغ عدد المهاجرين الذين دخلوا أوروبا عبر البحر خلال العام الجاري حتى الآن نحو مائة ألف، أربعةُ أخماسهم دخلوا إيطاليا التي تقول حكومتها إن الوضع بات “لا يُحتمل” حتى أنها هددتْ الأسبوع الماضي بإغلاق موانئها أمام السفن التي تستخدمها المنظمات الأهلية لإنقاذ المهاجرين طالبةً من دول ساحلية أخرى تطل على المتوسط أمثال أسبانيا وفرنسا أن تقدم نقاط استقبال أخرى للمهاجرين.

ورصدت الصحيفة موجة من الاجتماعات للاتحاد الأوروبي لم تُسفرْ حتى الآن عن مساعدة ملموسة في هذا الصدد، فيما اقترح الاتحاد “مدونةً لقواعد سلوك” المنظمات الأهلية من شأنها الحدّ من أنشطة تلك المنظمات التي تمّ وصْف ما تقدمه من أعمال إنسانية على أنه “عامل جذْب” للمهاجرين؛ وهو ما نفتْه المنظمات، معتبرة إياه بمثابة توجيه لأصابع الاتهام بدلا من مناقشة القضايا الحقيقية.

ونسبتْ “الجارديان” الفضل لإيطاليا التي أصبحت عام 2013 أول دولة أوروبية تدشن عملية “مير نوستروم” للبحث والإنقاذ، لكنْ لم يتم بذْل الكثير من الجهد لتعميم الفكرة في أوروبا؛ كما أن خطط إعادة توطين اللاجئين ظلتْ أفكارًا نظرية أكثر منها واقعا ملموسا.

وعلى الرغم من الوقوف على أسباب إحباط إيطاليا من أزمة اللاجئين، إلا أن إغلاق موانئها أمام سفن الإنقاذ لا يمكن أن يكون هو الحل المناسب؛ وبحسب الصحيفة، لابد أن هنالك حلولا أكثر استدامة لا يحول بين تطبيقها سوى غياب الإرادة السياسية... إن سياسات الاتحاد الأوروبي للهجرة تحتاج إلى إصلاح؛ كما أن التخوف من استفادة الأحزاب الشعبوية من تلك الأزمة يعرقل مساعي الحكومات على صعيد السماح بتلقي طلبات اللجوء؛ ولا يستحق كافة المهاجرين الحصول على حق اللجوء، ولكن كافة طلبات اللجوء تستحق الفحص بنزاهة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة أزمة المهاجرين عبر تركيزها في السيطرة على الحدود - حتى ولو ذهبت تلك الحدود بعيدا إلى جنوب ليبيا - ليست كافية؛ ذلك أن إزاحة المشكلة على حرس الحدود في ليبيا أو على الميليشيات لن تزيد الأمر إلا سوءا.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إنه لا يوجد “تناقص” في تدّفقات المهاجرين إلى ليبيا؛ وهذا يُرّجح - بحسب “الجارديان” زيادة الأعداد التي تحاول حاليا ركوب البحر المتوسط إلى أوروبا؛ وقد شهد العام الماضي إبرام اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحدّ من تدفق المهاجرين عبر بحر إيجه، وقد عملت هذه الاتفاقية إلى حد كبير على إزاحة المشكلة بحيث لم يعد مُدهشًا أنْ باتت ليبيا (ذات الحكومات الثلاث المتناحرة والغارقة في فوضى داخلية) منطقة اشتعال وساحة تعجّ بالمتجرّين في البشر.

وحذرت الصحيفة من أن استمرار أزمة الهجرة على نحو يتعذر السيطرة عليه كفيل بأن يساعد اليمين المتطرف في إيطاليا أو حركة “5 نجوم” على تحقيق مكاسب في الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يصبّ في مصلحة أوروبا الجماعية... “إن الهجرة مشكلة طويلة المدى، ولكن في ظل موسم الصيف يجب ترجمة التعهدات بالتضامن إلى أفعال... إن المشكلات التي تواجهها إيطاليا بسبب الهجرة ليست خاصة بإيطاليا وإنما بأوروبا كلها”.