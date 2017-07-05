لقيا طفلان مصرعهما، فيما أصيب 41 شخصا آخرين اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة غرب ووسط الدلتا بالكيلو 55 على طريق الإسكندرية/مطروح الساحلي بنطاق مدينة ومركز مرسى مطروح، وتم نقل المصابين للمستشفيات والتحفظ على الجثمانين تحت تصرف النيابة.

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، إخطارًا من مستشفى مطروح العام ومستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ بدخول جثتين هامدتين باسم كريم منير عبد الرحيم 3 سنوات، مقيم طنطا الغربية، وبيبرس محمد عبد العزيز 13 سنة، مقيم مطروح، و41 مصابًا، منهم 38 حالة بالعام و3 حالات برأس الحكمة.

وأكدت مديرية الصحة بالمحافظة، أنه تم تقديم العلاج اللازم وعمل الفحوصات والإشعات الطبية للمصابين الذين لايزالون تحت الملاحظة، وتم التحفظ على الجثمانين بمشرحة المستشفى العام..وتحرر المحضر اللازم ويجري العرض على النيابة.